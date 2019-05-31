В Саратовской области у фермера забрали землю за запущенный вид
В Саратовской области суд изъял у фермера из Ершовского района землю площадью 574 гектара.
- С 2015 по 2018 год Управление Россельхознадзора проводило проверки в отношении главы КФХ Крайнева Н. П. Его участок на протяжении шести лет был заброшен и зарос сорняками. Мужчине неоднократно выдавали предписания об устранении нарушений, о введении земли в сельскохозяйственный оборот, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре.
Юридическое лицо неоднократно привлекали к административной ответственности.
В декабре 2018 года Управление направило в областной комитет по управлению имуществом письмо об изъятии земли у КФХ.
Комитет же обратился с иском об этом в Ершовский районный суд, который ему отказал. Тогда Россельхознадзор и КУИ пошли с жалобой в Сароблсуд.
Тот отменил решение первой инстанции и решил изъять у главы КФХ землю для продажи на публичных торгах.
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ИСТОЧНИК KP.RU