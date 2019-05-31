В Саратовской области у фермера забрали землю за запущенный вид

СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-31T13:36:12+03:00

Мужчина шесть лет не занимался участком

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В Саратовской области суд изъял у фермера из Ершовского района землю площадью 574 гектара.

- С 2015 по 2018 год Управление Россельхознадзора проводило проверки в отношении главы КФХ Крайнева Н. П. Его участок на протяжении шести лет был заброшен и зарос сорняками. Мужчине неоднократно выдавали предписания об устранении нарушений, о введении земли в сельскохозяйственный оборот, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре.

Юридическое лицо неоднократно привлекали к административной ответственности.

В декабре 2018 года Управление направило в областной комитет по управлению имуществом письмо об изъятии земли у КФХ.

Комитет же обратился с иском об этом в Ершовский районный суд, который ему отказал. Тогда Россельхознадзор и КУИ пошли с жалобой в Сароблсуд.

Тот отменил решение первой инстанции и решил изъять у главы КФХ землю для продажи на публичных торгах.

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ИСТОЧНИК KP.RU