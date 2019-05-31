2019-05-31T14:16:28+03:00
Происшествия

Муж Натальи Платуновой рассказал, как закапывал ее тело в саду Заводского района

Он выстрелил ей в голову из обреза [видео]
Екатерина Семенова
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Тело погибшей найдено закопанным в саду. Фото СУ СКР областиТело погибшей найдено закопанным в саду. Фото СУ СКР области
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Подозреваемый в убийстве Натальи Платуновой ее муж дал показания, как убил женщину и где спрятал ее тело.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, был проведен следственный эксперимент в лесополосе Заводского района.

37-летний мужчина рассказал, что он с женой гулял по лесополосе и потом объявил, что хочет пострелять из имеющегося обреза. При этом он выстрелил жене в затылок, из-за чего она скончалась на месте.

Тело он закопал поблизости, сотовый телефон женщины отключил и выбросил в мусорный бак, также спрятал обрез.

- Потом поехал на работу, — сказал задержанный.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства, проводятся опросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Подозреваемый в убийстве жены.Следователями СК по подозрению в убийстве жительницы Заводского района задержан ее муж Следственным отделом по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения 35-летней жительницы города Саратова. Следователями СК по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержан 37-летний супруг женщины. Он дал показания обо всех обстоятельствах произошедшего, указав место нахождения тела погибшей. Сотрудниками следственного органа проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено тело потерпевшей. Также проведена проверка показаний подозреваемого на месте происшествия. В ходе следственных действий удалось обнаружить орудие убийства. В настоящее время проводятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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