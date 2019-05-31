Под Хвалынском столкнулись ВАЗ и Renault
Госпитализирован пассажир отечественного авто
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В Хвалынском районе Саратовской области вчера вечером, 30 мая, столкнулись ВАЗ-2114 и Renault Logan.
- ДТП случилось в 19:40 на 75-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. 30-летний мужчина за рулем отечественного авто разогнался, вылетел на встречку и врезался в Renault Logan под управлением 37-летнего водителя, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В больницу после аварии попал 55-летний пассажир «четырнадцатой».
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ИСТОЧНИК KP.RU