Под Хвалынском столкнулись ВАЗ и Renault

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-31T12:55:40+03:00

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В Хвалынском районе Саратовской области вчера вечером, 30 мая, столкнулись ВАЗ-2114 и Renault Logan.

- ДТП случилось в 19:40 на 75-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. 30-летний мужчина за рулем отечественного авто разогнался, вылетел на встречку и врезался в Renault Logan под управлением 37-летнего водителя, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В больницу после аварии попал 55-летний пассажир «четырнадцатой».

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ИСТОЧНИК KP.RU