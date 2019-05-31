2019-05-31T12:40:54+03:00
Происшествия

Безработная женщина украла из квартиры в Солнечном iPhone 6

Ранее не судимая гражданка призналась в содеянном
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове полиция вчера, 30 мая, нашла подозреваемую в краже телефона.

- В отдел с заявлением о преступлении 11 мая обратился 35-летний мужчина и рассказал, что 23 или 24 апреля кто-то из квартиры по улице Мамонтовой поселка Солнечный украл iPhone 6 за 25 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и нашли подозреваемую — безработную 30-летнюю женщину.

Ранее не судимая гражданка призналась в содеянном и отправилась под подписку о невыезде.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове под стражу заключили убившего в общежитии свою сожительницу мужчину
В Саратове повысилась опасность пожаров
После хлопка в новостройке Энгельса выбило стекла
Панков: Совещание у Силуанова оказалось сверхрезультативным
Житель Петровска показал полицейскому гениталии и попал под суд
СОГАЗ-Мед: О женском здоровье и красоте
Раненная топором в Вольске девочка находится в стабильном состоянии
В Москве обсудили повышение зарплат саратовским бюджетникам
Саратовцев в субботу ждут первые ярмарки лета 2019
28 стран мира обеспечили зерном из Саратовской области
Депутата в областную думу на место Вячеслава Володина изберут в сентябре
В Энгельсе горит расселенный дом в центре города
В Саратовской области нелегально работают 284 тыс. человек
В Саратовской области у фермера забрали землю за запущенный вид
Муж Натальи Платуновой рассказал, как закапывал ее тело в саду Заводского района
Под Хвалынском столкнулись ВАЗ и Renault
Саратовцы обнаружили ямы на недавно отремонтированных дорогах
Обездоленным детям Саратова покажут «Принца и нищего»
Под Саратовом мужчина вытащил из-под подушки соседа 10,2 тыс. рублей
Депутаты не разрешили пикетчикам сближаться
Злостному алиментщику из Энгельса грозит тюрьма