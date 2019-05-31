Безработная женщина украла из квартиры в Солнечном iPhone 6
Ранее не судимая гражданка призналась в содеянном
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В Саратове полиция вчера, 30 мая, нашла подозреваемую в краже телефона.
- В отдел с заявлением о преступлении 11 мая обратился 35-летний мужчина и рассказал, что 23 или 24 апреля кто-то из квартиры по улице Мамонтовой поселка Солнечный украл iPhone 6 за 25 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили дело и нашли подозреваемую — безработную 30-летнюю женщину.
Ранее не судимая гражданка призналась в содеянном и отправилась под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU