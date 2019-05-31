Саратовцы обнаружили ямы на недавно отремонтированных дорогах
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, на улице Первомайская прошлой ночью положили новое дорожное покрытие, на котором меньше чем за сутки появились ямы.
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Также дыра в асфальте образовалась на днях по улице Комсомольская, около дома №7/9, между Чернышевского и Мичурина.
У здания городской думы на улице Первомайская 31 мая провалилось покрытие проезжей части. Дыра ничем не огорожена.
Еще одна яма, в которую рискуют угодить автолюбители, возникла на перекрестке Мичурина и Бабушкиного взвоза, возле театра «Теремок». В нее заботливые горожане забросили дерево, чтобы обозначить опасность для автомобилей.
По всем трем адресам относительно недавно проводились работы на подземных коммуникациях.
Напомним, на ремонт дорог в Саратове в этом году выделено 995 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU