2019-05-31T12:47:39+03:00
Общество

Саратовцы обнаружили ямы на недавно отремонтированных дорогах

Провалы асфальта появились на проезжей части у городской думы и возле театра кукол «Теремок»
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Провал на дороге возле театра "Теремок"Провал на дороге возле театра "Теремок"Фото: Александр Уриевский
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Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, на улице Первомайская прошлой ночью положили новое дорожное покрытие, на котором меньше чем за сутки появились ямы.

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Также дыра в асфальте образовалась на днях по улице Комсомольская, около дома №7/9, между Чернышевского и Мичурина.

У здания городской думы на улице Первомайская 31 мая провалилось покрытие проезжей части. Дыра ничем не огорожена.

Еще одна яма, в которую рискуют угодить автолюбители, возникла на перекрестке Мичурина и Бабушкиного взвоза, возле театра «Теремок». В нее заботливые горожане забросили дерево, чтобы обозначить опасность для автомобилей.

По всем трем адресам относительно недавно проводились работы на подземных коммуникациях.

Напомним, на ремонт дорог в Саратове в этом году выделено 995 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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