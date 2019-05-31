Под Саратовом мужчина вытащил из-под подушки соседа 10,2 тыс. рублей
В Аркадакском районе осудили 38-летнего жителя села Сергеевка. Его признали виновным в краже.
- Вечером 25 февраля мужчина залез в дом соседа, который уехал в больницу. Он гвоздодером сломал навесной замок и вытащил из жилища электроплитку, радиоприемник, магнитофон, стиральную машинку и зернодробилку. Также он под подушкой на кровати нашел 10,2 тыс. рублей и забрал их, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Вещи мужчина отнес к себе на чердак, а деньги пропил.
Во время суда злоумышленник признал свою вину. Его приговорили к году колонии особого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU