Депутаты не разрешили пикетчикам сближаться
На заседании Саратовской облдумы 31 мая очень долго обсуждали и в результате отклонили предложение от КПРФ сократить расстояние между пикетчиками, которое прописано в законе.
Сейчас одиночный пикет без уведомления властей разрешено проводить не ближе 50 метров друг от друга. Представители КПРФ предложили сократить это расстояние до 5 метров. В этом их поддержали ЛДПРовцы.
Свою инициативу депутаты обосновали примерами, когда на месте запланированного проведения пикета уже стоял человек с плакатом, зачастую противоположного содержания.
Большинство депутатов областной думы проголосовали против сокращения дистанции. Ранее также на заседаниях комитетов облдумы высказались представители МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU