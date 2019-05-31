2019-05-31T12:09:01+03:00
Общество

Депутаты не разрешили пикетчикам сближаться

На заседании облдумы долго спорили, на каком расстоянии должны стоять одиночные пикеты
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На заседании Саратовской облдумы 31 мая очень долго обсуждали и в результате отклонили предложение от КПРФ сократить расстояние между пикетчиками, которое прописано в законе.

Сейчас одиночный пикет без уведомления властей разрешено проводить не ближе 50 метров друг от друга. Представители КПРФ предложили сократить это расстояние до 5 метров. В этом их поддержали ЛДПРовцы.

Свою инициативу депутаты обосновали примерами, когда на месте запланированного проведения пикета уже стоял человек с плакатом, зачастую противоположного содержания.

Большинство депутатов областной думы проголосовали против сокращения дистанции. Ранее также на заседаниях комитетов облдумы высказались представители МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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