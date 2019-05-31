Злостному алиментщику из Энгельса грозит тюрьма

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-31T12:09:55+03:00

Он задолжал 800 тыс. рублей и скрывался от приставов

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В Энгельсе Саратовской области мужчина задолжал своему несовершеннолетнему ребенку более 800 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе судебных приставов региона, гражданин долгое время уклонялся от исполнения родительских обязанностей.

Его ограничили в выезде за рубеж, арестовали счета, но это не помогало. Не повлияло на него и административное дела.

После этого было возбуждено уголовное, и тогда гражданин начал скрываться от приставов. Дошло до объявления его в федеральный розыск. В итоге мужчину нашли в одном из поселков Марксовского района. Ему грозит лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU