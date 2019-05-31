Злостному алиментщику из Энгельса грозит тюрьма
Он задолжал 800 тыс. рублей и скрывался от приставов
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В Энгельсе Саратовской области мужчина задолжал своему несовершеннолетнему ребенку более 800 тыс. рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе судебных приставов региона, гражданин долгое время уклонялся от исполнения родительских обязанностей.
Его ограничили в выезде за рубеж, арестовали счета, но это не помогало. Не повлияло на него и административное дела.
После этого было возбуждено уголовное, и тогда гражданин начал скрываться от приставов. Дошло до объявления его в федеральный розыск. В итоге мужчину нашли в одном из поселков Марксовского района. Ему грозит лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU