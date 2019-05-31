2019-05-31T11:53:35+03:00
Происшествия

Житель Вольска торговал несуществующими велосипедами и моторами

Его приговорили к условному сроку
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вольске Саратовской области вынесен приговор ранее судимому 28-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, гражданина признали виновным в 17 эпизодах мошенничества.

С мая по август 2018 года мужчина публиковал на сайте «Авито» объявления о продаже товаров. Так, он предлагал металлоискатель «X-terra», лодочные моторы «Меркурий 75» и «Honda», велосипед «Specialized Epic Comp».

Потенциальным покупателям он обещал отправить посылки после полной оплаты через мобильный банк, однако своих обязательств не выполнил. Оказалось, что товаров у гражданина даже не было.

Общая сумма ущерба превысила 316 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к условному сроку 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове под стражу заключили убившего в общежитии свою сожительницу мужчину
В Саратове повысилась опасность пожаров
После хлопка в новостройке Энгельса выбило стекла
Панков: Совещание у Силуанова оказалось сверхрезультативным
Житель Петровска показал полицейскому гениталии и попал под суд
СОГАЗ-Мед: О женском здоровье и красоте
Раненная топором в Вольске девочка находится в стабильном состоянии
В Москве обсудили повышение зарплат саратовским бюджетникам
Саратовцев в субботу ждут первые ярмарки лета 2019
28 стран мира обеспечили зерном из Саратовской области
Депутата в областную думу на место Вячеслава Володина изберут в сентябре
В Энгельсе горит расселенный дом в центре города
В Саратовской области нелегально работают 284 тыс. человек
В Саратовской области у фермера забрали землю за запущенный вид
Муж Натальи Платуновой рассказал, как закапывал ее тело в саду Заводского района
Под Хвалынском столкнулись ВАЗ и Renault
Безработная женщина украла из квартиры в Солнечном iPhone 6
Саратовцы обнаружили ямы на недавно отремонтированных дорогах
Обездоленным детям Саратова покажут «Принца и нищего»
Под Саратовом мужчина вытащил из-под подушки соседа 10,2 тыс. рублей
Депутаты не разрешили пикетчикам сближаться
Злостному алиментщику из Энгельса грозит тюрьма