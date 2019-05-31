Житель Вольска торговал несуществующими велосипедами и моторами

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-31T11:53:35+03:00

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В Вольске Саратовской области вынесен приговор ранее судимому 28-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, гражданина признали виновным в 17 эпизодах мошенничества.

С мая по август 2018 года мужчина публиковал на сайте «Авито» объявления о продаже товаров. Так, он предлагал металлоискатель «X-terra», лодочные моторы «Меркурий 75» и «Honda», велосипед «Specialized Epic Comp».

Потенциальным покупателям он обещал отправить посылки после полной оплаты через мобильный банк, однако своих обязательств не выполнил. Оказалось, что товаров у гражданина даже не было.

Общая сумма ущерба превысила 316 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к условному сроку 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU