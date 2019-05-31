Житель Вольска торговал несуществующими велосипедами и моторами
В Вольске Саратовской области вынесен приговор ранее судимому 28-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, гражданина признали виновным в 17 эпизодах мошенничества.
С мая по август 2018 года мужчина публиковал на сайте «Авито» объявления о продаже товаров. Так, он предлагал металлоискатель «X-terra», лодочные моторы «Меркурий 75» и «Honda», велосипед «Specialized Epic Comp».
Потенциальным покупателям он обещал отправить посылки после полной оплаты через мобильный банк, однако своих обязательств не выполнил. Оказалось, что товаров у гражданина даже не было.
Общая сумма ущерба превысила 316 тыс. рублей.
Суд приговорил мужчину к условному сроку 2,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU