Суд обязал саратовский кулинарный колледж починить свое здание

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-31T11:29:53+03:00

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В Октябрьском районе Саратова прокуратура нашла нарушения закона об охране объектов культурного наследия, а именно — «Училище городское, 1913 г., арх. М. А. Пульман».

- В здании на 2-й Садовой, 21 сейчас находится ГАПОУ «Саратовский колледж кулинарного искусства». Руководство учебного заведения не следило за зданием, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.

Осмотр объекта показал, что на нем нет штукатурки, шелушится краска, на стенах грибок, на кровле незаконно стоят ретрансляторы и антенны сотовой связи.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы колледж обязали отремонтировать здание. Суд решил, что руководство учебного заведения должно сделать это в течение 12 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU