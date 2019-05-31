Регоператор повышает платежную дисциплину УК за услугу по обращению с ТКО

СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-31T11:43:26+03:00

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Региональный оператор Саратовской области продолжает вести разъяснительную и претензионную работу с организациями, управляющими жилым фондом. Несвоевременная оплата коммунальных услуг со стороны УК, ТСЖ и ЖСК говорит о рисках для добросовестных плательщиков — собственников жилья в многоквартирных домах.

Добросовестность по оплате услуги по обращению с ТКО и работа по повышению платежной дисциплины является обязательными условиями обеспечения возврата первоначально вложенных инвестиций, что ведет за собой дальнейшее плановое снижение тарифа на коммунальную услугу по обращению с ТКО для населения.

В зависимости от того, к какой группе по величине накопленной задолженности относится должник, Регоператор может выбрать механизм взыскания задолженности. Сначала ведется информационно-разъяснительная работа с должниками, потом претензионная, крайним решением является разрыв договора в соответствии с ЖК РФ на оказание услуги и взыскание долга, в том числе в судебном порядке.

В Саратове уже расторгнуты в одностороннем порядке договоры с несколькими управляющими компаниями, обслуживающими десятки многоквартирных домов. Например, с 1 июня этого года в связи с наличием задолженности сроком более двух месяцев расторгаются договоры с УК «УКН-10» и УК «Альбион». При этом жители вовремя и в полном объеме оплачивали счета. Теперь граждане автоматически перейдут на прямые договоры и будут получать отдельные платежные документы с указанием абонентского счета. Отметим, что письменного заключения договора с региональным оператором не требуется.

- Платежная дисциплина у жителей, перешедших на прямые договоры выше. Благодаря переходу на прямые договоры происходит отказ от посредников в лице управляющих организаций, в том числе недобросовестных. Преимуществом такой системы расчетов также является гарантированная оплата услуг в полном объеме и в установленные сроки. Недобросовестные управляющие организации фактически собирают средства и распоряжаются ими по своему усмотрению, иногда «забывая» оплатить услуги ресурсоснабжающих организаций и Регоператора. В отношении таких организаций мы обращаемся в суд, — отмечает директор Регоператора Михаил Андреев.

Наличие у управляющих организаций просуженной задолженности перед РСО, более чем за два месяца, является грубым нарушением лицензионных требований и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 250 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц — от 300 до 350 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU