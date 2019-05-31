Семья в Саратове отравилась газом из-за колонки на кухне
В Ленинском районе Саратова три человека отравились газом.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, проводится доследственная проверка.
По предварительной версии, утром 30 мая 26-летняя жительница дома на Школьной собирала своего шестилетнего сына на улицу. В этот момент мальчик потерял сознание. После этого женщина также почувствовала себя плохо.
30-летний супруг вызвал бригаду «скорой помощи» и до их приезда у него тоже ухудшилось самочувствие. Медики госпитализировали всех троих, но позже мужчина отказался от пребывания в больнице.
Следователи и газовики осмотрели квартиру. Оказалось, что на кухне установлена колонка, из которой и произошла утечка.
ИСТОЧНИК KP.RU