На трассе в Советском районе перевернулся автомобиль с ребенком

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-31T10:31:31+03:00

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В Советском районе Саратовской области на трассе перевернулся автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на 108-м км автодороги Р-228.

По предварительной версии, 67-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водителю, пассажирке и девятилетнему ребенку была оказана помощь. Уточняется, что мальчик был пристегнут ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU