На трассе в Советском районе перевернулся автомобиль с ребенком
Мальчик был пристегнут ремнем безопасности
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В Советском районе Саратовской области на трассе перевернулся автомобиль.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на 108-м км автодороги Р-228.
По предварительной версии, 67-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Водителю, пассажирке и девятилетнему ребенку была оказана помощь. Уточняется, что мальчик был пристегнут ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU