Более половины жителей районов Саратовской области не будут смотреть местное ТВ после введения "цифры"

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-31T10:00:59+03:00

Они не смотрят его и сейчас, потому что пользуются спутниковым ТВ

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Более половины жителей сельских районов Саратовской области не смотрят местное ТВ. В связи с переходом на эфирное цифровое вещание стоит вопрос – как убедить людей перейти от спутниковых тарелок на эфирное телевидение. Об это рассказал министр территориальных образований Сергей Зюзин на семинаре для муниципальных служащих, ответственных за информационную работу в районах.

По его данным, телевидение остается самым массовым официальным источником информации в области, учитывая тот факт, что районные газеты перешли на выход один раз в неделю.

При этом большинство селян, которые поставили себе спутниковое оборудование, местных новостей не видит, потому что саратовские врезки не транслируются на спутники.

Напомним, переход Саратовской области на цифровое вещание недавно был в очередной раз отложен. Теперь аналоговый сигнал решено отключить не 3 июня, а 14 октября.

- Из 19 районов и двух городских округов с начала года в СМИ вообще не было ни одного сюжета. Если у вас что-то происходит, и вы молчите, вас будто нет. Более половины комментариев от районов в СМИ пришли в ответ на критические поводы. Показывайте позитив, кроме вас некому, - обратился Зюзин к муниципалам.

Министр информации и печати Светлана Бакал со своей стороны пояснила, что переход районных газет на выход один раз в неделю связан с особенностями работы «Почты России». В большинcтво районов почта доставляется только раз в неделю, и все выпуски газеты привозили все равно одновременно. Поэтому количество выходов сократили, увеличив число полос.

ИСТОЧНИК KP.RU