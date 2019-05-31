В Саратове продолжаются проверки автобусов

СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-31T09:51:59+03:00

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Вчера, 30 мая, сотрудники отдела МКУ «Транспортное управление» снова проверили автобусы Саратова. В этот раз осматривали маршруты №№63 и 37А.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в ходе рейда в 4 из 20 машин №63 «ТЦ «Сити Молл» — «Автовокзал» выявили нарушения. Состояние полов и обивки сидений было плачевным, салон замусорен.

Также чиновники проверили 14 автомобилей №37А «Площадь Ленина» — «Дачный поселок». В автобусах отсутствовали задние указатели маршрута, в одном не было схемы движения. Состояние полов, обивка сидений оставляли желать лучшего, в салоне находился мусор.

От перевозчика потребовали устранить выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU