В Саратове продолжаются проверки автобусов
Вчера, 30 мая, сотрудники отдела МКУ «Транспортное управление» снова проверили автобусы Саратова. В этот раз осматривали маршруты №№63 и 37А.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в ходе рейда в 4 из 20 машин №63 «ТЦ «Сити Молл» — «Автовокзал» выявили нарушения. Состояние полов и обивки сидений было плачевным, салон замусорен.
Также чиновники проверили 14 автомобилей №37А «Площадь Ленина» — «Дачный поселок». В автобусах отсутствовали задние указатели маршрута, в одном не было схемы движения. Состояние полов, обивка сидений оставляли желать лучшего, в салоне находился мусор.
От перевозчика потребовали устранить выявленные нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU