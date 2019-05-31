2019-05-31T09:51:59+03:00
Общество

В Саратове продолжаются проверки автобусов

Чиновников не устраивают грязные салоны
Марина Новопашина
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вчера, 30 мая, сотрудники отдела МКУ «Транспортное управление» снова проверили автобусы Саратова. В этот раз осматривали маршруты №№63 и 37А.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в ходе рейда в 4 из 20 машин №63 «ТЦ «Сити Молл» — «Автовокзал» выявили нарушения. Состояние полов и обивки сидений было плачевным, салон замусорен.

Также чиновники проверили 14 автомобилей №37А «Площадь Ленина» — «Дачный поселок». В автобусах отсутствовали задние указатели маршрута, в одном не было схемы движения. Состояние полов, обивка сидений оставляли желать лучшего, в салоне находился мусор.

От перевозчика потребовали устранить выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более половины жителей районов Саратовской области не будут смотреть местное ТВ после введения "цифры"
На жителе Балакова вспыхнула одежда
С воскресенья на понедельник в Саратовской области начнутся ливни
Пьяный ершовец пытался утопить мать в корыте
На Огородной под гаражом прорвало трубу
В Энгельсе в ДТП попал очередной мотоциклист
Саратовец попал под статью за попытку украсть газонокосилку
В Горном будут перерабатывать опасные отходы
Пресс-служба губернатора: Документов о делегировании Тепина в Энгельс пока нет
В Балакове женщина перед пляжным сезоном украла шорты и плавки
Закоренелый рецидивист украл из «Манежа» 155 мл парфюма
Вячеслав Володин будет давать комментарии по актуальным вопросам в паблике Volodin.Saratov
В Саратове парень убил знакомого за оказанные ему знаки внимания
На трассе под Вольском случилось смертельное ДТП
Последний день весны в Саратове будет жарким
На перекрестке у Сенного рынка столкнулись два авто
Медики рассказали, как саратовцам спастись от жары
Диспансеризация: чтобы не было поздно
В общаге в Заводском районе Саратова произошло второе убийство за сутки
В Саратове семья с ребенком отравились неизвестным веществом
Жительницу Саратовской области приговорили к обязательным работам за неуплату алиментов
В Саратове возбуждено дело об убийстве пропавшей без вести Натальи Платуновой
В Саратове полиция ищет жертв двух пойманных мошенников
В Саратове завтра на полдня перекроют три улицы в центре