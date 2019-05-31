2019-05-31T09:26:25+03:00
Происшествия

Пьяный ершовец пытался утопить мать в корыте

Женщина испугалась за свою жизнь
Ольга Муравлёва
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В Ершове осудили 42-летнего местного жителя. Его признали виновным в угрозе убийством.

- В 04:30 28 февраля 2019 года пьяный мужчина начал ругаться дома с матерью. Он толкнул ее в сторону металлического корыта с водой, подошел к ней, закрыл рот и нос рукой и начал топить ее в емкости, удерживая, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Во время действий он угрожал убить родственницу. Женщина испугалась, так как злоумышленник был агрессивен и превосходил ее в силе.

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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