В Энгельсе в ДТП попал очередной мотоциклист

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-31T09:27:51+03:00

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Вечером 30 мая в Энгельсе Саратовской области в ДТП попал очередной мотоциклист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 20:30 на Волжском проспекте.

По предварительной версии, 43-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не соблюдал дистанцию до впереди идущего мотоцикла Hyundai.

34-летний байкер получил травмы, но после оказания помощи отпущен для амбулаторного лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU