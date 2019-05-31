В Энгельсе в ДТП попал очередной мотоциклист
Байкер отправлен на амбулаторное лечение
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Вечером 30 мая в Энгельсе Саратовской области в ДТП попал очередной мотоциклист.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 20:30 на Волжском проспекте.
По предварительной версии, 43-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не соблюдал дистанцию до впереди идущего мотоцикла Hyundai.
34-летний байкер получил травмы, но после оказания помощи отпущен для амбулаторного лечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU