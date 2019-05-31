В Горном будут перерабатывать опасные отходы
Валерий Радаев дал поручение проработать вопрос зампреду Стрельникову
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В поселке Горный Краснопартизанского района Саратовской области будут перерабатывать отходы I-II классов опасности.
Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве региона, губернатор Валерий Радаев дал поручение проработать вопросы организации предприятия по переработке отходов зампреду правительства Алексею Стрельникову.
Создана рабочая группа для изучения вопроса и выработки совместных с федеральным центром решений.
Ранее сообщалось, что в России будут созданы несколько предприятий аналогичного типа. При этом реализацией займется Росатом.
ИСТОЧНИК KP.RU