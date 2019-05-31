В Балакове женщина перед пляжным сезоном украла шорты и плавки
Возбуждено уголовное дело
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В Балакове Саратовской области обокрали ТЦ «Оранж».
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД региона, заявление о краже поступило ночью 16 мая от 30-летнего мужчины.
По его словам, 11 мая из магазина на Волжской, 100 неизвестные похитили двое шорт, плавки и футболку.
Сумма ущерба составила 3 912 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По подозрению задержана 28-летняя женщина, ранее не судима. Похищенное было изъято.
ИСТОЧНИК KP.RU