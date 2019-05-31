В Балакове женщина перед пляжным сезоном украла шорты и плавки

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-31T08:53:30+03:00

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В Балакове Саратовской области обокрали ТЦ «Оранж».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД региона, заявление о краже поступило ночью 16 мая от 30-летнего мужчины.

По его словам, 11 мая из магазина на Волжской, 100 неизвестные похитили двое шорт, плавки и футболку.

Сумма ущерба составила 3 912 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По подозрению задержана 28-летняя женщина, ранее не судима. Похищенное было изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU