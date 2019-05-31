2019-05-31T08:52:52+03:00
Происшествия

Закоренелый рецидивист украл из «Манежа» 155 мл парфюма

Сумма ущерба составила 4,6 тыс. рублей
Ольга Муравлёва
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В Саратове полиция вчера, 30 мая, нашла подозреваемого в краже парфюмерии.

- В отдел в тот же день обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что в магазине в ТЦ «Манеж» кто-то украл духи Calvin Klein Euphoria 30 и 50 мл и Chloe Nomade 75 мл. Сумма ущерба составила 4,6 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Сотрудники охраны торгового центра и полиция задержали злоумышленника. Им оказался 51-летний рецидивист из Энгельса. Первый срок он получил в 1984 году, а последний — в 2013. Всего их было около семи.

Он признался в преступлении. У него изъяли парфюмерию, возбудили дело и обязали явиться в отдел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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