Вячеслав Володин будет давать комментарии по актуальным вопросам в паблике Volodin.Saratov
В паблике Volodin.Saratov несколько минут назад появилось сообщение, что спикер Государственной думы Вячеслав Володин будет еженедельно давать комментарии по актуальным вопросам.
- Паблик Volodin.Saratov изначально создавался сторонниками Вячеслава Володина, членами общественных советов проектов, которые реализуются на территории Саратовской области.
На протяжении полугода в этом сообществе рассказываем о важных событиях, инициативах, планах, касающихся Саратовского региона. Мы каждый день видим и ценим ваш интерес, обратную связь и благодарны за неравнодушие, участие, комментарии и обращения. Здесь, в этом паблике, важно мнение каждого жителя. Вы сами задаете тон и темы нашим постам.
Теперь, начиная со следующей недели, Вячеслав Володин еженедельно будет давать комментарии специально для аккаунта Volodin.Saratov по актуальной повестке. Вопросы и темы формируете вы.
В одном из интервью председатель Госдумы рассказывал, что читает «Инстаграм», комментарии и через этот аккаунт получает обратную связь от жителей. Именно основываясь на темах, интересующих подписчиков, Вячеслав Володин и планирует давать комментарии для этого паблика, — говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU