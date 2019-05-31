2019-05-31T08:25:36+03:00
Общество

Вячеслав Володин будет давать комментарии по актуальным вопросам в паблике Volodin.Saratov

Екатерина Семенова
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В паблике Volodin.Saratov несколько минут назад появилось сообщение, что спикер Государственной думы Вячеслав Володин будет еженедельно давать комментарии по актуальным вопросам.

- Паблик Volodin.Saratov изначально создавался сторонниками Вячеслава Володина, членами общественных советов проектов, которые реализуются на территории Саратовской области.

На протяжении полугода в этом сообществе рассказываем о важных событиях, инициативах, планах, касающихся Саратовского региона. Мы каждый день видим и ценим ваш интерес, обратную связь и благодарны за неравнодушие, участие, комментарии и обращения. Здесь, в этом паблике, важно мнение каждого жителя. Вы сами задаете тон и темы нашим постам.

Теперь, начиная со следующей недели, Вячеслав Володин еженедельно будет давать комментарии специально для аккаунта Volodin.Saratov по актуальной повестке. Вопросы и темы формируете вы.

В одном из интервью председатель Госдумы рассказывал, что читает «Инстаграм», комментарии и через этот аккаунт получает обратную связь от жителей. Именно основываясь на темах, интересующих подписчиков, Вячеслав Володин и планирует давать комментарии для этого паблика, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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