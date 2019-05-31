На трассе под Вольском случилось смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 06:51 2019-05-31T08:10:26+03:00

В перевернувшемся авто один человек погиб, трое пострадали

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Вечером 30 мая, в 22:30, на 174-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград в Вольском районе Саратовской области в ДТП погиб человек.

Как сообщили в областной ГИБДД, 45-летний водитель «Лады Калина» слишком разогнался, не справился с управлением, и машина слетела в кювет, где опрокинулась.

В результате 41-летний пассажир погиб на месте от полученных травм до приезда «скорой». Водитель и еще два пассажира — 42 и 40 лет — с травмами госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU