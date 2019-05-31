На трассе под Вольском случилось смертельное ДТП
В перевернувшемся авто один человек погиб, трое пострадали
Изменить размер текста:
Вечером 30 мая, в 22:30, на 174-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград в Вольском районе Саратовской области в ДТП погиб человек.
Как сообщили в областной ГИБДД, 45-летний водитель «Лады Калина» слишком разогнался, не справился с управлением, и машина слетела в кювет, где опрокинулась.
В результате 41-летний пассажир погиб на месте от полученных травм до приезда «скорой». Водитель и еще два пассажира — 42 и 40 лет — с травмами госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU