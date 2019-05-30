Диспансеризация: чтобы не было поздно

СЕГОДНЯ 16:30 2019-05-30T16:30:23+03:00

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Рухнувшие планы, трата денег на лекарства и времени на лечение – далеко не все последствия халатного отношения к своему здоровью. Давно известно, что многие заболевания лучше начать лечить на ранней стадии. Именно на своевременное выявление диагноза направлены диспансеризация и профилактические осмотры, которые входят в программу ОМС.

Кто может пройти диспансеризацию бесплатно? По словам директора Саратовского филиала страховой компания «СОГАЗ-Мед» Павловой Ларисы Николаевны, каждый, кто имеет на руках полис обязательного медицинского страхования, имеет право бесплатно раз в три года детально обследовать состояние своего здоровья. Диспансеризация взрослого населения проводится: 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно; ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста.

Что входит в диспансеризацию?

Бесплатная диспансеризация в медицинской организации проходит в два этапа. Первый этап включает в себя следующие обследования: - опрос; - антропометрия (измерение роста, веса, окружности тела); - измерение артериального давления; - определение уровня общего холестерина в крови; - определение относительного сердечно-сосудистого риска в возрасте 18 лет и старше; - определение абсолютного сердечно-сосудистого риска от 40 лет и старше; - индивидуальное профилактическое консультирование; -ЭКГ (мужчинам с 35 лет, женщинам с 45 лет); - флюорография легких 1 раз в два года; - исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом раз в два года с 40 до 65 лет, с 66 до 75 лет – ежегодно.

- измерение внутриглазного давления 1 раз в год с 40 лет; - прием врача-терапевта.

Для женщин:

- маммография обеих молочных желез в двух проекциях – для женщин в возрасте 40-65 – 1 раз в два года, с 66 до 75 лет – раз в год.

- осмотр фельдшером, врачом-гинекологом ежегодно с 18 лет

- взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование для женщин в возрасте от 18 лет раз в 3 года. Для мужчин:

-определение простат-специфического антигена в крови в возрасте от 45 до 65 лет 1 раз в пять лет.

Второй этап диспансеризации представляет собой дополнительное обследование по полученным в результате первого этапа данным. «Задача второго этапа – уточнить диагноз заболевания, - говорит Павлова Лариса Николаевна. – Например, если у пациента обнаружилось высокое внутриглазное давление, то он направляется на консультацию к офтальмологу».

Во второй этап при наличии показаний входят такие обследования, как дуплексное сканирование брахицефальных артерий. В случае подозрения на онкологию толстой кишки пациенту проводят колоноскопию или ректороманоскопию.

Как пройти диспансеризацию?

Для прохождения диспансеризации обратитесь в поликлинику, к которой прикреплены по ОМС. При себе необходимо иметь паспорт и действующий полис ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU