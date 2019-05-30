В общаге в Заводском районе Саратова произошло второе убийство за сутки
Следователи СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщины, после которого пострадавшая скончалась.
- По версии следствия, 27 мая ночью 45-летний мужчина вместе со своей 30-летней сожительницей вернулись в арендуемое ими жилье в общежитии на улице Васильковской в Саратове.
До тех пор они выпивали у соседей. Выпитого в гостях им показалось мало, и они решили выпить еще спиртного. По мере употребления горячительных напитков в памяти мужчины стали всплывать былые обиды. Он высказал женщине претензии по поводу того, что она вольно тратила его деньги. Завязалась ссора, в ходе которой мужчина нанес сожительнице удары руками и ногами по голове и телу. Когда обида схлынула, пара примирилась и легла спать. Утром 28 мая мужчина отправился на заработки, а вернувшись вечером домой, обнаружил свою сожительницу лежащей в постели без признаков жизни. «Скорую помощь» и полицию вызвали узнавшие о произошедшем соседи, к которым пришел «заливать горе» убийца. Прибывшие медики констатировали смерть женщины, — рассказали «КП-Саратов в региональном СУ СКР.
Причиной смерти стала тупая травма головы с переломом основания черепа и кровоизлиянием головного мозга. В ходе допроса задержанный мужчина подробно рассказал о произошедшем.
Напомним, сутками ранее в этом же общежитии от рук 23-летнего молодого человека погиб 46-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU