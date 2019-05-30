2019-05-30T16:27:39+03:00
Происшествия

В общаге в Заводском районе Саратова произошло второе убийство за сутки

Мужчина забил сожительницу до смерти
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Следователи СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщины, после которого пострадавшая скончалась.

- По версии следствия, 27 мая ночью 45-летний мужчина вместе со своей 30-летней сожительницей вернулись в арендуемое ими жилье в общежитии на улице Васильковской в Саратове.

До тех пор они выпивали у соседей. Выпитого в гостях им показалось мало, и они решили выпить еще спиртного. По мере употребления горячительных напитков в памяти мужчины стали всплывать былые обиды. Он высказал женщине претензии по поводу того, что она вольно тратила его деньги. Завязалась ссора, в ходе которой мужчина нанес сожительнице удары руками и ногами по голове и телу. Когда обида схлынула, пара примирилась и легла спать. Утром 28 мая мужчина отправился на заработки, а вернувшись вечером домой, обнаружил свою сожительницу лежащей в постели без признаков жизни. «Скорую помощь» и полицию вызвали узнавшие о произошедшем соседи, к которым пришел «заливать горе» убийца. Прибывшие медики констатировали смерть женщины, — рассказали «КП-Саратов в региональном СУ СКР.

Причиной смерти стала тупая травма головы с переломом основания черепа и кровоизлиянием головного мозга. В ходе допроса задержанный мужчина подробно рассказал о произошедшем.

Напомним, сутками ранее в этом же общежитии от рук 23-летнего молодого человека погиб 46-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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