В Саратове семья с ребенком отравились неизвестным веществом

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-30T16:09:28+03:00

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Из пятиэтажного дома на улице Школьная в Ленинском районе Саратова днем 30 мая госпитализированы мать с ребенком после отравления неизвестным веществом.

По предварительным данным, причиной отравления стала неисправная газовая колонка.

Как подтвердили "КП-Саратов" в региональном минздраве, 26-летняя женщина и ее 6-летний сын доставлены в лечебные учреждения в состоянии средней тяжести. Глава семейства также получил отравление, но от госпитализации 30-летний мужчина отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU