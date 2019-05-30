В Саратове семья с ребенком отравились неизвестным веществом
Предположительно причина отравление - утечка газа из неисправной колонки в квартире
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Из пятиэтажного дома на улице Школьная в Ленинском районе Саратова днем 30 мая госпитализированы мать с ребенком после отравления неизвестным веществом.
По предварительным данным, причиной отравления стала неисправная газовая колонка.
Как подтвердили "КП-Саратов" в региональном минздраве, 26-летняя женщина и ее 6-летний сын доставлены в лечебные учреждения в состоянии средней тяжести. Глава семейства также получил отравление, но от госпитализации 30-летний мужчина отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU