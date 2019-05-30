Жительницу Саратовской области приговорили к обязательным работам за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-30T15:37:30+03:00

Долг в 150 тыс. рублей все равно придется выплатить

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В Ровенском районном суде возбуждено дело в отношении местной жительницы о неуплате алиментов.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном УФССП, гражданка была лишена родительских прав. Суд обязал ее к ежемесячным выплатам на содержание несовершеннолетней дочери, находящейся под опекой.

Денежные средства женщина отдавала нерегулярно. Общий долг составил более 150 тыс. рублей.

Неплательщица уклонялась от встречи с приставами и по месту регистрации не проживала, поэтому была объявлена в розыск. В рамках мероприятия «Судебные приставы — детям» удалось установить местонахождение матери.

За невыплату алиментов гражданке было назначено 30 часов обязательных работ с выплатой вышеупомянутого долга.

ИСТОЧНИК KP.RU