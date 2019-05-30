Жительницу Саратовской области приговорили к обязательным работам за неуплату алиментов
В Ровенском районном суде возбуждено дело в отношении местной жительницы о неуплате алиментов.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном УФССП, гражданка была лишена родительских прав. Суд обязал ее к ежемесячным выплатам на содержание несовершеннолетней дочери, находящейся под опекой.
Денежные средства женщина отдавала нерегулярно. Общий долг составил более 150 тыс. рублей.
Неплательщица уклонялась от встречи с приставами и по месту регистрации не проживала, поэтому была объявлена в розыск. В рамках мероприятия «Судебные приставы — детям» удалось установить местонахождение матери.
За невыплату алиментов гражданке было назначено 30 часов обязательных работ с выплатой вышеупомянутого долга.
ИСТОЧНИК KP.RU