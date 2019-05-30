В Саратове возбуждено дело об убийстве пропавшей без вести Натальи Платуновой
Женщина не вернулась домой
Изменить размер текста:
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертва — ранее объявленная в розыск как без вести пропавшая 35-летняя гражданка.
Напомним, «Комсомолка» сообщала, что в Заводском районе пропала Наталья Платунова.
Женщина ушла из дома на Ново-Астраханском шоссе 28 мая на работу и с тех пор о ней больше ничего не известно.
Ведется поиск тела, выясняются обстоятельства гибели.
При этом появилась информация из неофициального источника, что в убийстве женщины признался ее муж.
ИСТОЧНИК KP.RU