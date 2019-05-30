В Саратове возбуждено дело об убийстве пропавшей без вести Натальи Платуновой

СЕГОДНЯ 15:11 2019-05-30T15:18:57+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертва — ранее объявленная в розыск как без вести пропавшая 35-летняя гражданка.

Напомним, «Комсомолка» сообщала, что в Заводском районе пропала Наталья Платунова.

Женщина ушла из дома на Ново-Астраханском шоссе 28 мая на работу и с тех пор о ней больше ничего не известно.

Ведется поиск тела, выясняются обстоятельства гибели.

При этом появилась информация из неофициального источника, что в убийстве женщины признался ее муж.

ИСТОЧНИК KP.RU