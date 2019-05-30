В Саратове полиция ищет жертв двух пойманных мошенников
Они похитили у мужчины 320 тыс. рублей
Подозреваемые в мошенничестве
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В Саратове полиция и Росгвардия задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве.
- Они обманули саратовца и похитили у него 320 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
В главке просят: если вы или ваши близкие пострадали от рук этих мужчин, обратитесь в ближайший отдел или по телефону 02 (с мобильного — 102).
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Подозреваемые в мошенничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU