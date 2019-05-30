В Саратове полиция ищет жертв двух пойманных мошенников

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-30T15:06:35+03:00

Они похитили у мужчины 320 тыс. рублей

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В Саратове полиция и Росгвардия задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве.

- Они обманули саратовца и похитили у него 320 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

В главке просят: если вы или ваши близкие пострадали от рук этих мужчин, обратитесь в ближайший отдел или по телефону 02 (с мобильного — 102).

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/711920" frameborder="0"></iframe> Подозреваемые в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU