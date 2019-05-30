2019-05-30T15:25:52+03:00
Общество

В Саратове завтра на полдня перекроют три улицы в центре

Перекрытие продлится с 13.00 до 22.00
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Во второй половине дня в пятницу 31 мая в центре Саратова перекроют на несколько часов три улицы.

Нельзя будет проехать по улице Октябрьской на участке от улицы Чернышевского до Набережной Космонавтов.

Улицу Лермонтова закроют на участке от Князевского взвоза до улицы Григорьева.

Перекрыто движение будет также на Набережной Космонавтов на участке дороги от Князевского взвоза до улицы. Григорьева.

Обращаем внимание автолюбителей – перекрытие продлится девять часов – с 13.00 до 22.00.

«Виновниками» этих ограничений стали организаторы массовых мероприятий «Время включить лето».

На обозначенных участках дорог будет также ограничена остановка и стоянка машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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