Смс-оповещения о покупках помогли задержать подозреваемого в Саратове

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-30T14:45:27+03:00

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Вчера, 29 мая, сотрудники Росгвардии Саратова задержали мужчину, который незаконно оплачивал покупки чужой банковской картой.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, потерпевшему жителю Ленинского района приходили смс-оповещения о списании средств с пропавшей карты. При этом указывалось, где были совершены покупки.

Информация о последнем месте списании средств помогла росгвардейцам задержать злоумышленника на улице Лунная. Подозреваемый передан в полицию.

Ведется проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU