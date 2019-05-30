Смс-оповещения о покупках помогли задержать подозреваемого в Саратове
Мужчина незаконно расплачивался чужой банковской картой
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Вчера, 29 мая, сотрудники Росгвардии Саратова задержали мужчину, который незаконно оплачивал покупки чужой банковской картой.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, потерпевшему жителю Ленинского района приходили смс-оповещения о списании средств с пропавшей карты. При этом указывалось, где были совершены покупки.
Информация о последнем месте списании средств помогла росгвардейцам задержать злоумышленника на улице Лунная. Подозреваемый передан в полицию.
Ведется проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU