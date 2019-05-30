Муж пропавшей в Саратове Натальи Платуновой признался в ее убийстве

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-30T14:28:00+03:00

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В Саратове найдена убитой пропавшая 28 мая 35-летняя Наталья Платунова.

В полицию в тот же день обратился ее муж, который заявил о ее пропаже. Сотрудники полиции и СК начали искать женщину.

Как сообщает портал «ЧП-Саратов», учитывая, что данных о намерении женщины уехать нет, а также наличие детей, следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

В отдел доставили мужа пропавшей, который признался в преступлении и рассказал, где лежит тело.

Следователи задержали его, решается вопрос о мере пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU