2019-05-30T15:01:52+03:00
Общество

Родители юных спортсменов из Петровска обратились к властям с открытым письмом

По их мнению, на месте спортивного объекта могут развернуться торговые ряды
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Родители воспитанников спортивной школы и Детско-юношеского центра Петровска обратились с открытым письмом к властям по поводу планов размещения торговых рядов на территории хоккейной коробки.

По данным родителей, торговцы с рынка возле спортшколы ищут новые варианты размещения лотков. Одним из таких мест рассматривается хоккейная коробка, находящаяся между спортивной школой и бассейном.

- Мы, как родители воспитанников данных спортивных учреждений, неодобрительно относимся к тому, что возле спортобъектов ведется стихийная торговля продуктами явно не отвечающая санитарным требованиям. Так теперь еще и появилась угроза размещения данной торговли непосредственно на спортсооружении, которых в Петровске и так недостаточное количество. Несколько лет назад подобный прецедент уже был, когда торговые ряды размещались внутри хоккейной коробки и мы очень боимся повторения этой ситуации, — говорится в обращении родителей юных спортсменов.

Они перечисляют многочисленные победы и достижения своих детей — воспитанников спортшколы и бассейна «Дельфин».

Обращение, под которым стоят 120 подписей, адресовано губернатору области, председателю облдумы и главе района, а также председателям областного совета ветеранов и Петровского района.

- Для разрешения сложившейся ситуации просим вас взять данный вопрос под личный контроль и сохранить для детей Петровска имеющиеся спортсооружения для их работы по назначению, — обращаются к ним жители райцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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