Прокурор Саратовской области получил награду от президента РФ Путина

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-30T12:46:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ об этом размещен на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, что Филипенко получил награду за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU