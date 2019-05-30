2019-05-30T12:46:26+03:00
Общество

Прокурор Саратовской области получил награду от президента РФ Путина

Сергей Филипенко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ об этом размещен на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, что Филипенко получил награду за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове столкнулись мотоциклист и таксист
В Саратовской области началась операция «Автобус –2019»
АО «Управление отходами» усиливает общественный контроль за состоянием контейнерных площадок
В Саратове от ГЛПС умерла женщина
Клинику Terra Somnia в Саратове оштрафовали на 100 тыс. рублей после смерти пациентки
Цифровые сервисы — на здоровье: «Ростелеком» развернул Wi-Fi для пациентов саратовской «Клиники доктора Парамонова»
Эксперты отметили снижение темпов инфляции в ПФО
Банк «Открытие» запустил Открытие Research
В Базарном Карабулаке осудили второго участника группового изнасилования
В колодце под Балаковом нашли тело пропавшей женщины
20 тонн лука из Таджикистана не пустили в Саратов
АО «НВКбанк» рассказал о критериях выдачи кредита бизнесу
В компании Евстафьева «Саратовские авиалинии» уволят 394 сотрудника
Жители Энгельса успели наловить 430 раков, пока их не поймала полиция