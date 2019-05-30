2019-05-30T13:36:22+03:00
Общество

Клинику Terra Somnia в Саратове оштрафовали на 100 тыс. рублей после смерти пациентки

Проверка выявила нехватку оборудования
Марина Новопашина
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В Саратове оштрафована клиника пластической хирургии Terra Somnia, где умерла пациентка.

Как сообщили «КП-Саратов» в Арбитражном суде Саратовской области, Росздравнадзор провел проверку в клинике и выявил ряд нарушений. В палатах медучреждения не хватало оборудования, показывающего состояния пациентов и набора для искусственной вентиляции легких. В хирургическом кабинете отсутствовала бестеневая лампа и переносной набор для реанимации.

Многие процедуры не проводились 24 часа в сутки, несмотря на многочисленные операции в клинике. Также медпомощь по анестезии и реанимации оказалась без круглосуточного контроля.

Напомним, трагедия произошла 21 февраля 2019 года. Женщина скончалась после операции по липосакции. В ходе проверки выяснилось, что договор с пациенткой был заключен только на следующий день после госпитализации и подписан администратором, а не главврачом.

Все вышеперечисленное суд счел нарушением законодательства. Terra Somnia оштрафовали на 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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