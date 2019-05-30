Эксперты отметили снижение темпов инфляции в ПФО

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-30T13:01:12+03:00

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В Поволжье начал замедляться темп роста инфляции.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном отделении Волго-Вятского ГУ Банка России, по данным апреля, он замедлился до 5%. В целом по стране показатель 5,2%.

Инфляция в ПФО снижается за счет сокращения стоимости услуг, в частности, зарубежного туризма. Менее существенным оказалось снижение инфляции на непродовольственные товары — на 0,1%. По мнению экспертов банка, замедляется темп роста на топливо.

В то же время отмечен рост инфляции на продукты. Сохранилась тенденция удорожания хлеба, круп, макаронных и кондитерских изделий. Но замедлилось повышение цен на яйца и птицу. Подешевел картофель и некоторые виды фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU