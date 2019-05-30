В Базарном Карабулаке осудили второго участника группового изнасилования

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-30T12:11:43+03:00

Мужчина не признался в преступлении и получил более двух лет «строгача»

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В Базарном Карабулаке Саратовской области осудили 25-летнего местного жителя. Его признали виновным в групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

- Вечером 10 сентября двое пьяных мужчин в частном доме села Базарно-Карабулакского района изнасиловали 41-летнюю хозяйку жилища. Женщина убежала и рассказала обо всем полиции, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Мужчина не признал свою вину. Однако суду хватило доказательств, чтобы отправить его в колонию строгого режима на два года и три месяца.

Напомним, вчера, 29 мая, стало известно, что его 22-летнего соучастника приговорили к году и четырем месяцам колонии. Парень, в отличие от своего товарища, признался в преступлении и заключил досудебное соглашение.

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ИСТОЧНИК KP.RU