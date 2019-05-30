В колодце под Балаковом нашли тело пропавшей женщины

СЕГОДНЯ 11:43 2019-05-30T11:43:23+03:00

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В селе Криволучье-Сура Балаковского района нашли тело пропавшей женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, спасатели с помощью спецснаряжения достали из колодца труп 56-летней женщины, который лежал на глубине 4 метров, и передали следователям.

Те, в свою очередь, осмотрели место происшествия и теперь устанавливают обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU