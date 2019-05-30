20 тонн лука из Таджикистана не пустили в Саратов

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-30T11:37:53+03:00

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В Озинках 28 мая инспекторы Управления Россельхознадзора выявили нарушение при ввозе овощей.

- 20 тонн лука, выросшего в Таджикистане, везли из Казахстана. У груза был фитосанитарный сертификат, но на мешках не было маркировки с нужной информацией, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре Саратовской области.

За такое нарушение перевозчика привлекли к административной ответственности, а лук вернули в Казахстан.

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ИСТОЧНИК KP.RU