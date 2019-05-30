АО «НВКбанк» рассказал о критериях выдачи кредита бизнесу

СЕГОДНЯ 11:20 2019-05-30T11:44:26+03:00

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29 мая состоялся семинар «Финансовые инструменты развития для малого и среднего бизнеса». Организатором мероприятия выступил ЦБ РФ.

Саратовским предпринимателям рассказали о том, как привлечь деньги для запуска нового проекта, какие банковские инструменты можно использовать на разных этапах развития своего дела, какие финансовые услуги существуют для развития экспорта и когда нужно использовать лизинг, а когда факторинг.

Спикер АО «НВКбанка» рассказал участникам семинара о критериях, которыми руководствуются банковские организации при выдаче кредитов представителям бизнеса.

- Кредитование — это прекрасный инструмент для развития бизнеса. С его помощью расширение компании и улучшение качества услуг или продукта становится быстрее и масштабнее. Именно поэтому каждый представитель предпринимательства хочет знать о критериях, при которых можно получить лучшие условия по сотрудничеству. АО «НВКбанк» с радостью поддержал инициативу Центрального Банка РФ в проведении образовательного мероприятия! Финансовая грамотность предпринимателей в регионе положительно влияет на все сферы жизни и повышает продуктивность партнерства, — заявил он.

Анонсы будущих бесплатных бизнес-семинаров можно отслеживать на странице АО «НВКбанка» в инстаграме @nvkbank или в разделе «новости».

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Лицензия банка России №931 от 22.04.2016.

ИСТОЧНИК KP.RU