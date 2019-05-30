Жители Энгельса успели наловить 430 раков, пока их не поймала полиция

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-30T11:12:11+03:00

Вместе с животными у них изъяли садок, таз и два гидрокостюма

Изменить размер текста: A A

Полиция Саратовской области вчера, 29 мая, проводила операцию «Биосферу», в рамках которой правоохранители поймали незаконно рыбачащих людей.

- На левом берегу острова Пустынный в Вольском районе 49-летний мужчина ловил рыбу с помощью сетей. У него изъяли по десять окуней и столько же плотвы, четыре густера и само орудие лова, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Утром на пруду села Луганское Красноармейского района четверо мужчин в возрасте от 59 до 65 лет ловили рыбу с помощью сетей.

У браконьеров изъяли само орудие лова, лодку, четыре сазана, карася и садок с добычей: три окуня, 13 карасей, 19 сазанов.

Самый крупный улов получился у полицейских Энгельсского района. Они поймали двух 37-летних жителей Энгельса-19. Они у лодочной базы «Буревестник» ловили раков.

У граждан изъяли 430 животных с клешнями, садок, таз и два гидрокостюма.

Раков после выпустили в воду, а мужчин доставили в отдел.

По всем трем случаям проводится проверка.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU