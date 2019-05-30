В Степном старушка перебегала дорогу и попала под колеса Hyundai

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-30T10:52:50+03:00

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В поселке Степное Советского района Саратовской области вчера утром, 29 мая, 31-летний водитель иномарки сбил пенсионерку.

- ДТП случилось в 11:27 у дома №16 по улице Димитрова. Мужчина за рулем Hyundai Sonata наехал на 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу не по «зебре», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Старушке назначили лечение на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU