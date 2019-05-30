2019-05-30T10:44:06+03:00
Общество

Панков: Володин добился финансирования для создания мемориального комплекса в Летке

Однако работы пока не начались
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- В День Победы был на встрече Володина с ветеранами энгельсской Летки. И видел, как горячо они поддержали его идею создать мемориальный комплекс летчикам, погибшим в годы войны. С какой гордостью говорили о своих героях. Володин обошел с ними весь сквер у памятника Марине Расковой, внимательно, по-сыновнему выслушал. И теперь идея воплощается в жизнь. На проектирование и строительство мемориала спикер добился финансирования: 39 млн рублей. Считаю, это не только дань памяти нашим защитникам. Это важно для будущих поколений, наших детей и внуков. Не зря говорят: пока мы помним о войне, она не повторится.

Не могу и не отметить другое. Местная власть, прося деньги, обещала развернуть стройку. Деньги перечислены, а проекта нет. Работы не начались, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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