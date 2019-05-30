2019-05-30T10:47:20+03:00
Происшествия

В Энгельсе мотоциклист не уступил дорогу автомобилю и попал в больницу

ДТП случилось на турбазе «Островок»
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области автомобиль Skoda Octavia столкнулся с мотоциклом Racer.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице Лесокомбинатовская, в районе турбазы «Островок».

По предварительной версии, 30-летний водитель иномарки попытался совершить обгон. На большой скорости он столкнулся с 18-летним мотоциклистом, который при повороте налево не уступил преимущество автомобилю.

Байкер был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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