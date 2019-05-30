В Энгельсе мотоциклист не уступил дорогу автомобилю и попал в больницу
ДТП случилось на турбазе «Островок»
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В Энгельсе Саратовской области автомобиль Skoda Octavia столкнулся с мотоциклом Racer.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице Лесокомбинатовская, в районе турбазы «Островок».
По предварительной версии, 30-летний водитель иномарки попытался совершить обгон. На большой скорости он столкнулся с 18-летним мотоциклистом, который при повороте налево не уступил преимущество автомобилю.
Байкер был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU