На Усть-Курдюмской в Саратове ограбили мужчину

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-30T10:06:49+03:00

У него отобрали сумку с паспортом и телефоном

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В Саратове полиция вчера, 29 мая, нашла двух подозреваемых в ограблении.

- Заявление от 38-летнего потерпевшего поступило в 11:30. Он рассказал, что 20 минутами ранее неизвестные у дома №1 по улице Усть-Курдюмская отобрали у него сумку, в которой был паспорт и iPhone за 3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

ППС на авто задержала 35 и 38-летнего рецидивистов. У них забрали сотовый телефон и возбудили уголовное дело за грабеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU