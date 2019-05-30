2019-05-30T09:59:34+03:00
Происшествия

Похититель ливневок в Саратове задержан за наркотики

Мужчину разыскивали более месяца
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове росгвардейцы задержали находящегося в розыске мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии, 34-летнего жителя поселка Шарковка Заводского района остановили на улице Тульская. Он показался стражам порядка не совсем адекватным, предположительно, в состоянии наркотического опьянения.

На место происшествия были вызваны следователи, которые во время досмотра нашли у мужчины сверток с веществом. Гражданин признался, что купил его для себя.

После того, как подозреваемого остановили, была установлена его личность. Оказалось, что он более месяца находится в розыске за кражу дорожных ливневок от сетевого супермаркета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове столкнулись мотоциклист и таксист
В Саратовской области началась операция «Автобус –2019»
АО «Управление отходами» усиливает общественный контроль за состоянием контейнерных площадок
В Саратове от ГЛПС умерла женщина
Прокурор Саратовской области получил награду от президента РФ Путина
Клинику Terra Somnia в Саратове оштрафовали на 100 тыс. рублей после смерти пациентки
Цифровые сервисы — на здоровье: «Ростелеком» развернул Wi-Fi для пациентов саратовской «Клиники доктора Парамонова»
Эксперты отметили снижение темпов инфляции в ПФО
Банк «Открытие» запустил Открытие Research
В Базарном Карабулаке осудили второго участника группового изнасилования
В колодце под Балаковом нашли тело пропавшей женщины
20 тонн лука из Таджикистана не пустили в Саратов
АО «НВКбанк» рассказал о критериях выдачи кредита бизнесу
В компании Евстафьева «Саратовские авиалинии» уволят 394 сотрудника
Жители Энгельса успели наловить 430 раков, пока их не поймала полиция