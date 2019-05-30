Похититель ливневок в Саратове задержан за наркотики

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-30T09:59:34+03:00

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В Саратове росгвардейцы задержали находящегося в розыске мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии, 34-летнего жителя поселка Шарковка Заводского района остановили на улице Тульская. Он показался стражам порядка не совсем адекватным, предположительно, в состоянии наркотического опьянения.

На место происшествия были вызваны следователи, которые во время досмотра нашли у мужчины сверток с веществом. Гражданин признался, что купил его для себя.

После того, как подозреваемого остановили, была установлена его личность. Оказалось, что он более месяца находится в розыске за кражу дорожных ливневок от сетевого супермаркета.

ИСТОЧНИК KP.RU