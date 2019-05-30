2019-05-30T09:57:31+03:00
Общество

Суд потребовал снести цветочный ларек на 3-й Дачной

Мэрия продолжает освобождать землю
Екатерина Семенова
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В Саратове от незаконной торговли освобожден очередной земельный участок.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работа проведена в рамках кампании по сносу незаконных ларьков.

Иск администрации был подан в Арбитражный суд Саратовской области в отношении владельца павильона на 3-й Дачной. На площади 34 кв. м торговали цветами и хлебобулочными изделиями.

Ранее с хозяином ларька был расторгнут договор аренды земельного участка.

Арбитражный суд обязал собственника снести мини-магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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