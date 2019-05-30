В Саратове Toyota Land Cruiser сбил двух детей

СЕГОДНЯ 09:20 2019-05-30T09:56:16+03:00

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На улице Большая Затонская в Саратове вчера, 29 мая, были сбиты две девочки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 12:30 напротив дома №19/21.

Установлено, что две 12-летние девочки переходили проезжую часть в неположенном месте. Они были сбиты автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 48-летнего водителя.

После осмотра детей отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU