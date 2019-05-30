2019-05-30T08:29:26+03:00
Происшествия

В Саратове полицейские нашли второго участника кражи ливневок у ТЦ

Первого подозреваемого поймали в апреле
Ольга Муравлёва
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В Саратове полиция нашла второго участника кражи ливневок у ТЦ «Оранжевый».

- В отдел 23 апреля обратился 37-летний начальник службы безопасности торгового центра. Он рассказал, что кто-то украл ливневки и тем самым причинил ущерб на 183 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и через три дня нашли 34-летнего подозреваемого. Во время обыска у него нашли часть похищенных конструкций. Остальное он сдал в пункт приема металлолома.

Только спустя месяц, 29 мая, полиция обнаружила соучастника — также 34-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к ответственности. Ему выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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