В Марксе вынесен приговор бывшему замруководителя СУ СКР за взятку

СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-30T08:20:49+03:00

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В Марксе Саратовской области вынесен приговор бывшему замруководителя территориального отдела СУ СКР.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 40-летнего мужчину признали виновным в получении крупной взятки. Преступление было совершено с августа по ноябрь 2017 года.

Следствие установило, что высокопоставленный сотрудник СУ СКР потребовал от полицейского 200 тыс. рублей. За эту сумму он пообещал не привлекать его к уголовной ответственности.

Замначальника СУ СКР задержали сотрудники УФСБ.

Во время суда мужчина не признал свою вину. Он был приговорен к семи годам в колонии строгого режима, а также лишен звания подполковника юстиции и оштрафован на 200 тыс. рублей.

Кроме того, ему на пять лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU