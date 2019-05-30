В Марксе вынесен приговор бывшему замруководителя СУ СКР за взятку
В Марксе Саратовской области вынесен приговор бывшему замруководителя территориального отдела СУ СКР.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 40-летнего мужчину признали виновным в получении крупной взятки. Преступление было совершено с августа по ноябрь 2017 года.
Следствие установило, что высокопоставленный сотрудник СУ СКР потребовал от полицейского 200 тыс. рублей. За эту сумму он пообещал не привлекать его к уголовной ответственности.
Замначальника СУ СКР задержали сотрудники УФСБ.
Во время суда мужчина не признал свою вину. Он был приговорен к семи годам в колонии строгого режима, а также лишен звания подполковника юстиции и оштрафован на 200 тыс. рублей.
Кроме того, ему на пять лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU