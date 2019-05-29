Планы ДОМ.РФ по достройке проблемных домов в Саратовской области включают 27 объектов
Сегодня, 29 мая, в Москве председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил вопрос обманутых дольщиков с представителем госкорпорации ДОМ.РФ, в совещании приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава администрации Саратова Михаил Исаев.
- Саратовскую область удастся включить в программу, которая будет решать вопросы обманутых дольщиков через ДОМ.РФ.
Как отметил Вячеслав Володин по итогам встречи: «Есть реальная возможность начать работы в этом году с участием ДОМ. РФ. В программу могут войти до 16 долгостроев».
Всего ДОМ.РФ планирует охватить 27 долгостроев области. Сейчас ведётся оценка остаточной стоимости строительства и подготовка проектно-сметной документации.
При запуске программы в этом году, можно будет говорить о завершении работ по оставшимся домам в течение трёх лет, - сообщает инстаграм-канал volodin.saratov.
ИСТОЧНИК KP.RU